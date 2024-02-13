ستشمل الإمارات ومصر.. جولة عربية لأردوغان اليوم

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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية ضمن جولة تشمل مصر.وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، وسفير تركيا لدى أبو ظبي تورغاي تونجر، ومسؤولين آخرين.وأفادت وكالة الأناضول بأن أردوغان سيشارك بصفته ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما سيجري لقاءات مع زعماء الدول المشاركة في القمة.ويرافق أردوغان في زيارته وزراء كل من الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.(الجزيرة)