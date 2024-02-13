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سيناتور أميركي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة (فيديو)

Lebanon 24
13-02-2024 | 03:20
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اتهم السيناتور الأميركي كريس فان هولين، الديمقراطي من ولاية ميريلاند، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عمليتها بقطاع غزة.
وقال فان هولين خلال حديثه في مجلس الشيوخ: "الأطفال في غزة يموتون الآن بسبب الحرمان المتعمد للطعام. هذه جريمة حرب. إنها جريمة حرب كتابية. وهذا يجعل من ينظمونها مجرمي حرب".
وتابع السيناتور: "السؤال الآن هو: ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سيفعل الرئيس (جو) بايدن؟ على الرئيس أن يتخذ إجراءات ردا على ما يحدث".
 
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واستطرد: "أولا وقبل كل شيء، على الرئيس أن يطالب حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بالسماح بزيادة كميات المساعدات إلى غزة، وحتى يحدث ذلك على بايدن قطع أي مساعدة لإسرائيل".
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي العنيف على غزة، المستمر منذ أكثر من  أشهر، إلى مقتل 28 ألف فلسطيني على الأقل، وفق وزارة الصحة في القطاع.
كما تعيش غزة أزمة إنسانية طاحنة، مع شح شديد في الغذاء والوقود، علما أن نحو مليون ونصف نازح باتوا الآن متكدسين في رفح جنوبي القطاع. (سكاي نيوز)
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