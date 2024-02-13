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عربي-دولي

أصول روسية بمئات المليارات.. بوتين يصعّد لهجته ويحذّر أميركا من المسّ بها

Lebanon 24
13-02-2024 | 04:13
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حذرت روسيا الدول الغربية، الثلاثاء، من أن ردها سيكون قاسيا للغاية إذا صادرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصولا روسية تُقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، مما أدى إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب. 
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وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه تبنى قانونا لحجز أرباحٍ لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في أول خطوة ملموسة نحو هدف التكتل المتمثل في استخدام الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لراديو سبوتنيكنقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء "هذه سرقة، إنها استيلاء على شيء لا يخصك".

وحذرت زاخاروفا من أن رد موسكو سيكون "قاسيا للغاية" لأن روسيا تشعر أنها تتعامل في الواقع مع لصوص.

وأضافت زاخاروفا "نظرا لأن بلادنا صنفت هذا الأمر على أنه سرقة، فإن الموقف سيكون تجاه لصوص... ليس كمتلاعبين سياسيين، وليس كفنيين بالغوا في تقديرهم، وإنما لصوص".

وتقول روسيا إنه إذا تم الاستيلاء على ممتلكاتها فإنها ستصادر هي الأخرى أصولا أميركية وأوروبية وغيرها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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