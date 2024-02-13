رئيس وزراء تايلاند السابق سيخرج من السجن ولكن!

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أكد وزير العدل التايلاندي تاوي سودسونغ اليوم الثلاثاء أنّ رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي أودع السجن قبل ستّة أشهر ثم نُقل إلى مستشفى سيحصل على إطلاق سراح مشروط اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.وقال الوزير إنّ تاكسين (74 عاماً) "هو ضمن مجموعة السجناء الذين (تقرّر الإفراج عنهم لأنّهم) في حالة صحية حرجة أو تزيد أعمارهم عن 70 عاماً".وتضمّ هذه المجموعة 930 سجيناً حصلوا على إفراج مبكر.وبعد عودته إلى المملكة في آب الماضي بعد 15 عاماً قضاها في المنفى، حصل تاكسين على عفو ملكي تمّ بموجبه خفض عقوبة السجن الصادرة بحقّه من ثماني سنوات إلى سنة واحدة.وأودع تاكسين السجن في 22 آب، وبحسب وسائل إعلام تايلاندية فإن إطلاق سراحه قد يتمّ في أيّ يوم اعتباراً من وم السبت.ولم تتّضح في الحال التفاصيل الدقيقة لإطلاق سراحه، لكن من المرجّح أن يخضع للمراقبة عبر سوار إلكتروني.وتولّى تاكسين السلطة من 2001 وحتى أطاح به الجيش في انقلاب في 2006.وفي 2008، غادر تاكسين بلده إلى منفى طوعي بقي فيه 15 عاماً لتجنّب إدانته بالفساد وسوء استخدام السلطة.ومن منفاه ظلّ الملياردير لاعباً مؤثّراً في الحياة السياسية في بلاده عبر حزب "بيو تاي" الذي تسيطر عليه عائلته والذي استعاد السلطة في آب الماضي.وتزامن رجوع تاكسين إلى بلاده مع عودة حزبه إلى الحكومة في إطار تحالف مع الأحزاب المؤيدة للجيش. ودفع هذا الأمر بكثيرين للقول إنّ عودة تاكسين تمّت بموجب اتّفاق بين حزبه والجيش. (العربية)