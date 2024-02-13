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عربي-دولي
مدير الوكالة الذرية يحذر من صراع نووي في الشرق الأوسط
Lebanon 24
13-02-2024
|
06:33
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حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم الثلاثاء، من توسُّع الصراع الدائر في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه قد يتخذ أبعادا نووية.
وقال غروسي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش قمة الحكومات في دبي إن الدبلوماسية هي الحلُّ في التعامل مع إيران بشأن ملفها النووي.
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وطالب المسؤول الدولي السلطات الإيرانية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة بما يخص برنامجها النووية.
وعرج المدير العام للطاقة الذرية في حديثه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن هناك مخاطر من استمرار الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع في محطة زابوريجيا هش وغير مستقر .
ونوه بأن الوكالة تسعى إلى منع أي حوادث نووية والتي لها تبعات كبيرة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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