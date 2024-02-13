ألمانيا تدعو إسرائيل لتوفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل، الثلاثاء، لتوفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفلسطيني، رياض المالكي، في برلين قبل توجهها، الأربعاء، إلى إسرائيل "لجأ مئات آلاف الأشخاص إلى رفح بأمر من إسرائيل، ويجب أن يستمر هؤلاء بالتمتع بالحماية" فيها.

وقالت بيربوك إنها تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل اعتزامها شن هجوم عسكري كبير على رفح.

وأضافت "بالطبع، من الواضح تماما أن هناك أيضا في رفح شبكة كبيرة بشكل لا يمكن تصوره لتنظيم حماس الإرهابي"، وأكدت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الإرهاب.

بدوره قال المالكي: "يجب أن يتمكن النازحون في رفح من العودة إلى بيوتهم حتى لو كانت مدمرة"، مطالبا بـ"توفير ممرات آمنة للمدنيين في رفح".

وأضاف: "عنف المستوطنين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف، ونريد الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها".

وبعد أن تحولت إلى "مدينة خيام"، أصبحت رفح، الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة، مركزا لواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ سنوات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وفر أكثر من 1.3 مليون مدني، أي ما يعادل أكثر من نصف سكان غزة من القتال في القطاع الفلسطيني واحتشدوا في رفح، التي كان يقطنها قبل الحرب، نحو 300 ألف نسمة، وسط معاناة حادة وظروف إنسانية قاسية، أدت إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل التي تخطط قواتها لتحرك بري محتمل في المدينة الحدودية مع مصر.

وبعد مرور أربعة أشهر على بداية الحرب في غزة، يقول العديد من سكان المدينة، إنهم لم يحصلوا على أي مساعدات، فيما تحتمي بعض العائلات من المطر والبرد بأغطية بلاستيكية معلقة على جوانب الطرق، بعد أن باعت خيمها مقابل بعض الدولارات لشراء الغذاء.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على مناطق ومواقع إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كذلك، احتجز في الهجوم نحو 250 رهينة واقتيدوا إلى غزة. وقبل تحرير الرهينتين الأخيرتين، كانت إسرائيل تقول إن نحو 132 ما زالوا محتجزين في غزة، بعد صفقة تبادل تمت في أواخر نوفمبر خلال هدنة استمرت 7 أيام، و29 منهم على الأقل يعتقد أنّهم قتلوا، حسب أرقام صادرة عن مكتب نتانياهو.

وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28473 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68146 شخصا، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.