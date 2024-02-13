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عربي-دولي

مصدر فلسطيني يكشف: حماس توافق على حكومة تكنوقراط مع منظمة التحرير

Lebanon 24
13-02-2024 | 07:38
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قال مصدر فلسطيني في رام الله لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن قطر نقلت للرئيس محمود عباس موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

وحسب المصدر، لا تشترط حماس أي أسماء لرئاسة هذه الحكومة أو أحد من وزرائها.
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كما نقلت الدوحة قبول حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضى إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.

وجاءت هذه التطورات عقب عودة عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من الدوحة فجر الثلاثاء، بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وأكد المصدر التوافق على ورقة مبادئ عربية تقودها وتتابعها السعودية، التي تم تفويضها فلسطينيا وعربيا لذلك.
 
وتتضمن ورقة المبادئ 3 نقاط، هي:

أولا: وقف الحرب في غزة ووضع أفق سياسي لحل الدولتين.
ثانيا: إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب من خلال حكومة تكنوقراط تقود هذه المرحلة.
ثالثا: متابعة الوضع الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة. (سكاي نيوز عربية) 
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