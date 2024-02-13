Advertisement

عربي-دولي

برنامج إسرائيلي يتجسس على هواتف سياسيين وشخصيات.. هذا اسمه

Lebanon 24
13-02-2024 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1163861-638434368876020620.jpg
Doc-P-1163861-638434368876020620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، عن وجود أدلة موثوقة على استخدام غير قانوني في البلاد لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي، وجمعه بيانات عن أشخاص معروفين جدا في البلاد.

وقال توسك، للرئيس أندريه دودا: "بين يدي وثائق تؤكد للأسف بنسبة 100 بالمائة، شراء واستخدام بيغاسوس بصورة قانونية وغير قانونية. ولسوء الحظ، فإن قائمة ضحايا هذه الممارسات طويلة جدا".
Advertisement

وأضاف: "وهذه الوثائق التي بين يدي للأسف تؤكد أكثر مما كنا نخشاه.. وهذه المجموعة من الوثائق ستكون تحت تصرفكم".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مختلفة أن أجهزة المخابرات البولندية استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتنصت على رئيس وزراء الجمهورية السابق ماتيوس مورافيتسكي، ورئيس الوزراء الحالي دونالد تاسك، وسياسيين آخرين، فضلا عن رجال أعمال ومحامين وشخصيات عامة".

ويعتبر "بيغاسوس" برنامجا أنشأته شركة NSO Group Technologies الإسرائيلية. وكان يعتبر أداة قيمة لوكالات الاستخبارات حيث يمكن تثبيته عن بعد على الهاتف الذكي للشخص المستهدف بعملية التجسس.

وكان تشغيل البرنامج غير مرئي عمليا، وأتاح الوصول إلى كافة البيانات، بما في ذلك الرسائل في برامج المراسلة الفورية المشفرة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:58 | 2024-02-13
10:54 | 2024-02-13
10:30 | 2024-02-13
10:03 | 2024-02-13
10:00 | 2024-02-13
09:27 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24