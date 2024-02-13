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عربي-دولي

فرنسا تنضم إلى قائمة "معاقبي المستوطنين الإسرائيليين"

Lebanon 24
13-02-2024 | 09:27
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انضمت فرنسا إلى القوى الغربية التي تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، بعد تورطهم في أعمال عنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إن "فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".
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وأضافت: "سيمنع 28 إسرائيليا من دخول الأراضي الفرنسية".

والإثنين أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين "هاجموا بعنف" فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه العقوبات تفرض "قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية دافيد كاميرون قوله إنه "على إسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين".

وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة في الأول من شباط الجاري. (سكاي نيوز عربية) 
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