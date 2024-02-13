18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السيسي يلتقي رئيس الـ"سي آي إيه".. وتأكيد مصري أميركي حول وقف النار في غزة
Lebanon 24
13-02-2024
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، الثلاثاء، تزامنا مع اجتماع القاهرة الساعي لوقف إطلاق النار في غزة.
وشهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن، حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، حسب الرئاسة المصرية.
Advertisement
ونقل بيرنز تثمين الرئيس الأميركي جو بايدن لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في غزة، ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع منذ اندلاع الأزمة.
وفي لقاء منفصل، استقبل السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع.
واستعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذلك جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأكد السيسي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح جنوبي القطاع، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
14:27 | 2024-02-12
12/02/2024 02:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضان جوّيان نحو لبنان: أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
منخفضان جوّيان نحو لبنان: أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
01:56 | 2024-02-13
13/02/2024 01:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله خسر أوراقاً مهمة".. تقرير إسرائيلي يكشف ما هي
Lebanon 24
"نصرالله خسر أوراقاً مهمة".. تقرير إسرائيلي يكشف ما هي
14:00 | 2024-02-12
12/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
07:44 | 2024-02-13
13/02/2024 07:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة القاضي نادر منصور إثر ذبحة قلبية
Lebanon 24
وفاة القاضي نادر منصور إثر ذبحة قلبية
14:05 | 2024-02-12
12/02/2024 02:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2024-02-13
غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام
12:59 | 2024-02-13
تصريح لوزير إسرائيلي... هذا ما قاله لقوّات "غولاني" عن لبنان
12:40 | 2024-02-13
إسرائيل.. يمينيون يغلقون طرقا لمنع وصول مساعدات إلى غزة
12:38 | 2024-02-13
فرنسا تفرض عقوبات على 28 إسرائيليّاً
12:38 | 2024-02-13
تونس.. الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد
12:24 | 2024-02-13
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
13/02/2024 20:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
13/02/2024 20:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
13/02/2024 20:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24