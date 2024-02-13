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عربي-دولي

السيسي يلتقي رئيس الـ"سي آي إيه".. وتأكيد مصري أميركي حول وقف النار في غزة

Lebanon 24
13-02-2024 | 10:03
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استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، الثلاثاء، تزامنا مع اجتماع القاهرة الساعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وشهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن، حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، حسب الرئاسة المصرية.
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ونقل بيرنز تثمين الرئيس الأميركي جو بايدن لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في غزة، ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع منذ اندلاع الأزمة.
 
وفي لقاء منفصل، استقبل السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع.

واستعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذلك جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد السيسي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح جنوبي القطاع، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة. (سكاي نيوز عربية) 
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