18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دعوة جديدة لعزل بايدن: غير لائق عقليا.. كيف نترك بيده الشفرة النووية؟
Lebanon 24
13-02-2024
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال الجدل دائرا في الولايات المتحدة بشأن "الصحة العقلية" للرئيس جو بايدن، وسط استمرار المطالبات البرلمانية، لا سيما من الجمهوريين، بعزله على خلفية تقرير حكومي وصفه بأنه "رجل مسن وذاكرته ضعيفة".
Advertisement
فقد دعا عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا المحارب القديم في البحرية غاي ريشنتالر، بايدن إلى التنحي "على الفور"، بعد تقرير المستشار الخاص روبرت هور عن التعامل مع الوثائق السرية.
وفي تقريره قال هور، المدعي العام السابق في ماريلاند خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه اختار عدم توجيه اتهامات جنائية لبايدن بعد تحقيق استمر 15 شهرا في تعامله مع الوثائق، وأضاف أنه "سيكون من الصعب إدانة الرئيس لأنه رجل مسن حسن النية وذاكرته ضعيفة"، إذ "لم يستطع أن يذكر للمحققين تاريخ وفاة ابنه بو بايدن".
وجاء تقرير هور قبل أشهر من انتخابات الرئاسة الأميركية، التي من المرجح أن يتنافس فيها بايدن (81 عاما) مع ترامب (77 عاما)، وتزامنا مع عدة زلات لسان وقع فيها الرئيسان الحالي والسابق.
وقال ريشنتالر لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "على بايدن التنحي على الفور"، بناء على "حقيقة أن لديك تقريرا للمحقق الخاص يقول إنه ليس لائقا عقليا للتعامل مع الوثائق السرية".
وبلهجة لا تخلو من القلق، أضاف عضو الكونغرس: "هذا هو الرجل الذي يمتلك الشفرة النووية للولايات المتحدة".
وطالب ريشنتالر بايدن بالتنحي، بينما أشار إلى أجزاء من التقرير وصفت الرئيس بأنه "لم يكن على علم بموعد توليه منصب نائب الرئيس، أو متى توفي ابنه".
والخميس كتب ريشنتالر على "تويتر": "جو بايدن يفتقر إلى اللياقة العقلية ليكون رئيسا للولايات المتحدة. إنه لا يعرف متى كان نائبا للرئيس، وليست لديه أي فكرة عن الأحداث الرئيسية في حياته الشخصية".
وتساءل مستنكرا: "كيف يكون لديه إمكانية الوصول إلى رموزنا النووية؟".
وقال لـ"فوكس نيوز" صراحة، إن الوزراء في إدارة بايدن يجب أن "يخجلوا من أنفسهم" لعدم تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، في أعقاب تقرير هور.
وتابع: "هذا هو الرجل الذي من المفترض أن يعالج كل القضايا على الساحة الدولية، سواء كان ذلك الحرب في غزة، أو التعامل مع الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ على السفن في البحر الأحمر، أو عدوتانا الصين وروسيا، سمهما ما شئت". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
14:27 | 2024-02-12
12/02/2024 02:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضان جوّيان نحو لبنان: أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
منخفضان جوّيان نحو لبنان: أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
01:56 | 2024-02-13
13/02/2024 01:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله خسر أوراقاً مهمة".. تقرير إسرائيلي يكشف ما هي
Lebanon 24
"نصرالله خسر أوراقاً مهمة".. تقرير إسرائيلي يكشف ما هي
14:00 | 2024-02-12
12/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
07:44 | 2024-02-13
13/02/2024 07:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة القاضي نادر منصور إثر ذبحة قلبية
Lebanon 24
وفاة القاضي نادر منصور إثر ذبحة قلبية
14:05 | 2024-02-12
12/02/2024 02:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2024-02-13
غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام
12:59 | 2024-02-13
تصريح لوزير إسرائيلي... هذا ما قاله لقوّات "غولاني" عن لبنان
12:40 | 2024-02-13
إسرائيل.. يمينيون يغلقون طرقا لمنع وصول مساعدات إلى غزة
12:38 | 2024-02-13
فرنسا تفرض عقوبات على 28 إسرائيليّاً
12:38 | 2024-02-13
تونس.. الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد
12:24 | 2024-02-13
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
13/02/2024 20:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
13/02/2024 20:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
13/02/2024 20:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24