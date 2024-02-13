بالفيديو: انهيارات في منجم للذهب في تركيا تحاصر 9 أشخاص!

تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها بكير أكسون.

وأضاف عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن جهود البحث والإنقاذ جارية، لافتا إلى أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.





وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي، حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.