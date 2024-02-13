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تقرير أممي يحذر من خطر عودة السوريين لبلدهم: تعذيب وخطف

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:15
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ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير، اليوم، أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ كالتعذيب والخطف عند عودتهم لديارهم، بينما تتعرض النساء للتحرش الجنسي وأعمال عنف. 

 

وقالت إليزابيث ثروسل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي بجنيف: "يرسم التقرير صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى".

 

وأضافت: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم".

 

وأفاد التقرير المؤلف من 35 صفحة بأن الانتهاكات التي وثقها في سوريا ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة.

 

ولم يردّ متحدث باسم الحكومة السورية على الفور على طلب للتعليق.

( الشرق الأوسط)
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