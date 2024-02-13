Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل حصلت على فيديو من داخل أحد الأنفاق... من هي الشخصيّة المهمّة التي ظهرت فيه؟

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1163905-638434451011134157.png
Doc-P-1163905-638434451011134157.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعمت "القناة 13 الإسرائيلية"، أنّ "الجيش الإسرائيلي حصل على فيديو من نفق في خان يونس، يظهر فيه رئيس المكتب السياسيّ في حركة "حماس" يحيى السنوار برفقة زوجته".
 
وقالت إن "الجيش حصل على شريط فيديو مدته دقيقة من مواد حازها من أجهزة "حماس"، ويظهر في الفيديو السنوار في أحد أنفاق خان يونس برفقة زوجته وطفلين أو ثلاثة ومعهم شخص آخر يقودهم".
Advertisement


وأضافت أن "السنوار بصحة جيدة ويسير على قدميه ويجر حقيبته وينتعل حذاء "أديداس". (سكاي نيوز - روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-02-13
12:59 | 2024-02-13
12:40 | 2024-02-13
12:38 | 2024-02-13
12:38 | 2024-02-13
12:24 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24