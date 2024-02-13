إسرائيل حصلت على فيديو من داخل أحد الأنفاق... من هي الشخصيّة المهمّة التي ظهرت فيه؟

زعمت "القناة 13 الإسرائيلية"، أنّ "الجيش الإسرائيلي حصل على فيديو من نفق في خان يونس، يظهر فيه رئيس المكتب السياسيّ في حركة "حماس" يحيى السنوار برفقة زوجته".



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وأضافت أن "السنوار بصحة جيدة ويسير على قدميه ويجر حقيبته وينتعل حذاء "أديداس". (سكاي نيوز - روسيا اليوم) وقالت إن "الجيش حصل على شريط فيديو مدته دقيقة من مواد حازها من أجهزة "حماس"، ويظهر في الفيديو السنوار في أحد أنفاق خان يونس برفقة زوجته وطفلين أو ثلاثة ومعهم شخص آخر يقودهم".وأضافت أن "السنوار بصحة جيدة ويسير على قدميه ويجر حقيبته وينتعل حذاء "أديداس". (سكاي نيوز - روسيا اليوم)