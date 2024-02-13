إيطاليا تنتقد هجمات إسرائيل على غزة

وجهت إيطاليا، الثلاثاء، انتقادات إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفة إياها بـ"غير المتناسبة" مع هجوم حماس المباغت قبل أكثر من 4 أشهر.

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الذي تترأس بلاده مجموعة السبع راهنا، أن هجمات إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة تحصد أرواح "كثير من المدنيين الفلسطينيين".

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو 1" العامة، دان تاياني بشدة هجمات حماس في 7 تشرين الأول الماضي التي وصفها بـ"الوحشية"، مجدِّدا تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

لكن الوزير الإيطالي قال: "في هذه المرحلة الرد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين غير متناسب".

وتابع: "من المناسب حض إسرائيل على توخي الحذر. إسرائيل تخطئ، لأن الرد بعد الهجوم المروع في 7 تشرين الأول يتسبب في سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين".

( سكاي نيوز)