بعيداً عن العمل السياسيّ... شاهدوا بالصور والفيديو ما فعله أمير قطر اليوم

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في فعاليات اليوم الرياضي في البلاد، من خلال ممارسة رياضة التجديف، في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد.



ونشرت الشيخة مريم آل ثاني أيضا، عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس"، صورا لأمير البلاد خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي في قطر، وعلقت قائلة: "سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات اليوم الرياضي قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد".

سمو الأمير #تميم_بن_حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي_قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد 🇶🇦 pic.twitter.com/ZrcC9THn9J — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 13, 2024