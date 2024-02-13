بعيداً عن العمل السياسيّ... شاهدوا بالصور والفيديو ما فعله أمير قطر اليوم

#شاهد ..
أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يمارس رياضة التجديف في #اليوم_الرياضي_للدولة مع عدد من الأطفال في جزيرة بن غنام .#اليوم_الرياضي #رياضة #تميم_المجد pic.twitter.com/ktrWuUxgtA
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 13, 2024
#شاهد ..
أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يمارس رياضة التجديف في #اليوم_الرياضي_للدولة مع عدد من الأطفال في جزيرة بن غنام .#اليوم_الرياضي #رياضة #تميم_المجد pic.twitter.com/ktrWuUxgtA
سمو الأمير #تميم_بن_حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي_قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد 🇶🇦 pic.twitter.com/ZrcC9THn9J
— 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 13, 2024
سمو الأمير #تميم_بن_حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي_قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد 🇶🇦 pic.twitter.com/ZrcC9THn9J