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عربي-دولي

بعيداً عن العمل السياسيّ... شاهدوا بالصور والفيديو ما فعله أمير قطر اليوم

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:26
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شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في فعاليات اليوم الرياضي في البلاد، من خلال ممارسة رياضة التجديف، في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني أيضا، عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس"، صورا لأمير البلاد خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي في قطر، وعلقت قائلة: "سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات اليوم الرياضي قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد".
 
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