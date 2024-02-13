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عربي-دولي

تحذيرات إسرائيلية من دولة عربيّة... ما هو السلاح الذي يُخيفها؟

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:50
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سلطت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي الضوء على صفقة غواصات متطورة للغاية تنوي مصر اقتناءها من إسبانيا.

وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن مصر تواصل بناء قوتها البحرية بخطوات عملاقة، حتى باتت البحرية المصرية، سادس أكبر قوة بحرية في العالم، وتزداد قوة يوما بعد يوم.
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وأشار تقرير المجلة إلى أنه منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدركت البحرية المصرية الفجوة التشغيلية لديها تحت الماء، وأعدت برنامجا لبناء القوة مثيرا للإعجاب من حيث النطاق، حيث بدأت البحرية المصرية في بناء قوتها تحت الماء، بما في ذلك تحديث سفن الكشف عن الغواصات وتحديث غواصاتها الصينية الأربع "روميو".

وتابعت: تم تنفيذ خطط التحديث باستخدام أموال المساعدات الأميركية وتم تجهيز السفن المصرية بأنظمة أميركية متقدمة بما في ذلك صواريخ "السونار" و"هاربون" المضادة للسفن. (روسيا اليوم)
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