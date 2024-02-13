Advertisement

عربي-دولي

العواقب وخيمة.. مصر وقطر تحذران من تصعيد العمليات في رفح

Lebanon 24
13-02-2024 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1163924-638434482888169326.jpg
Doc-P-1163924-638434482888169326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في القاهرة، وبحثا أهم التطورات الإقليمية والتهدئة في غزة.
 
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "رئيس الوزراء القطري أكد للسيسي ضرورة الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الأوضاع في قطاع غزة، وخطورة تصعيد العمليات في رفح جنوبي القطاع، محذرا من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
Advertisement
 
وشدد الجانبان على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة من دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة".
 
ولفت المتحدث الى أن "الجانبين استعرضا الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة، كما استعرضا الجهود المشتركة بهذا الصدد، وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-02-13
12:59 | 2024-02-13
12:40 | 2024-02-13
12:38 | 2024-02-13
12:38 | 2024-02-13
12:24 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24