العواقب وخيمة.. مصر وقطر تحذران من تصعيد العمليات في رفح

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في القاهرة، وبحثا أهم التطورات الإقليمية والتهدئة في غزة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "رئيس الوزراء القطري أكد للسيسي ضرورة الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الأوضاع في قطاع غزة، وخطورة تصعيد العمليات في رفح جنوبي القطاع، محذرا من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

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وشدد الجانبان على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة من دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة".



ولفت المتحدث الى أن "الجانبين استعرضا الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة، كما استعرضا الجهود المشتركة بهذا الصدد، وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية".



