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عربي-دولي

"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟

Lebanon 24
13-02-2024 | 13:00
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كشفت تقارير صحفية عبرية، أن جنود الجيش الإسرائيلي يواجهون عدواً غير متوقع خلال عملياتهم البرية في قطاع غزة، يتمثل في الكلاب الضالة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الآلاف من الكلاب الضالة تنتشر في القطاع الفلسطيني.
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وأشارت الصحيفة، إلى أن الجنود الإسرائيليين تحدثوا عن تعرضهم لهجمات من كلاب ضالة منتشرة في غزة، إلا أن أحداً منهم لم يتعرض لأي إصابات.
ونقلت عن الجنود قولهم إن تلك الكلاب الضالة الشرسة تقترب من تجمعات القوات الإسرائيلية خلال عملياتها البرية في غزة، خاصة في شمال القطاع، حيث تحاول مهاجمة الجنود الذين نجحوا حتى الآن في التصدي لها.
وتابعت الصحيفة العبرية بقولها إن المئات من الكلاب الضالة فرّت من غزة إلى مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع القطاع، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الاول الماضي. (الامارات 24)
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