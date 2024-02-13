إسرائيل.. يمينيون يغلقون طرقا لمنع وصول مساعدات إلى غزة

واصل إسرائيليون يمينيون متطرفون، الثلاثاء، محاولات عرقلة وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وتجمّع نحو عشرة إسرائيليين متطرفين عند إحدى بوابات مخرج ميناء أشدود شمال قطاع غزة، ونصبوا خيمًا، وحاولوا منع خروج المساعدات المتوجه إلى غزة أمام أعين الشرطة الإسرائيلية.

وأوضح أيروي سوفر من المجموعة المتطرفة أنهم يسعون لمنع المساعدات المتوجهة إلى غزة، بذريعة أنها تذهب "لحماس" منذ أسبوعين.

وأشار سوفر أن ما يقومون به من منع المساعدات هو منع وصولها إلى "حماس" بعد أن مارست الولايات المتحدة الاميركية ضغوطًا شديدة على إسرائيل لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، بحسب زعمه.

وادعى أن المساعدات المتجهة إلى غزة تذهب إلى حماس، وأن ذلك "يصعب على الجيش الإسرائيلي إنقاذ سكان غزة".

وزعم أن إسرائيل سترسل مساعدات لسكان غزة "عندما تستسلم حماس".

وتطرق إلى تفريق عناصر مكافحة الشغب للمتجمعين عند معبر نيتسانا الحدودي لمنع وصول المساعدات.

ولفت أن عناصر الشرطة والجيش الإسرائيليين يفكرون مثلهم، وأن قوات الأمن "لم تمارس أي عنف ولم تتصرف بشكل قاسٍ أو سيئ خلال تدخلها وأبدت تفهمًا".

( الأناضول)