Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل.. يمينيون يغلقون طرقا لمنع وصول مساعدات إلى غزة

Lebanon 24
13-02-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1163930-638434495427878848.jpg
Doc-P-1163930-638434495427878848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

واصل إسرائيليون يمينيون متطرفون، الثلاثاء، محاولات عرقلة وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

 

وتجمّع نحو عشرة إسرائيليين متطرفين عند إحدى بوابات مخرج ميناء أشدود شمال قطاع غزة، ونصبوا خيمًا، وحاولوا منع خروج المساعدات المتوجه إلى غزة أمام أعين الشرطة الإسرائيلية.

 

وأوضح أيروي سوفر من المجموعة المتطرفة أنهم يسعون لمنع المساعدات المتوجهة إلى غزة، بذريعة أنها تذهب "لحماس" منذ أسبوعين.

 

وأشار سوفر أن ما يقومون به من منع المساعدات هو منع وصولها إلى "حماس" بعد أن مارست الولايات المتحدة الاميركية ضغوطًا شديدة على إسرائيل لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، بحسب زعمه.

 

وادعى أن المساعدات المتجهة إلى غزة تذهب إلى حماس، وأن ذلك "يصعب على الجيش الإسرائيلي إنقاذ سكان غزة".

 

وزعم أن إسرائيل سترسل مساعدات لسكان غزة "عندما تستسلم حماس".

 

وتطرق إلى تفريق عناصر مكافحة الشغب للمتجمعين عند معبر نيتسانا الحدودي لمنع وصول المساعدات.

 

ولفت أن عناصر الشرطة والجيش الإسرائيليين يفكرون مثلهم، وأن قوات الأمن "لم تمارس أي عنف ولم تتصرف بشكل قاسٍ أو سيئ خلال تدخلها وأبدت تفهمًا".

( الأناضول)
Advertisement

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:50 | 2024-02-13
14:45 | 2024-02-13
14:30 | 2024-02-13
14:25 | 2024-02-13
14:11 | 2024-02-13
14:00 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24