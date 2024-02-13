تونس.. الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.



وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في ساعة متأخرة مساء الاثنين، إن الرئيس قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج الرئاسي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الذي قدم له تقرير نشاط الهيئة خلال سنة 2022.

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وأضاف البيان أن الرئيس قيس سعيد أشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.

وذكر البيان أن الرئيس قيس سعيد أكد بهذه المناسبة أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".

وكان الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، قد توقع في الرابع من شباط الجاري، أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايلول أو تشرين الاول 2024.