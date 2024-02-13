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عربي-دولي

إنفجارات عنيفة تهزّ سوريا مساء اليوم... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
13-02-2024 | 13:24
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أعلن المرصد السوري عن سماع إنفجارات عنيفة في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، في بادية الميادين شرقي سوريا.
 
 
وأضاف أنّ "طائرات يُرجَّح أنّها أميركية استهدفت مواقع مجموعات مسلحة تدعمها إيران".
 
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