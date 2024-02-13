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الحوثي: أميركا وإسرائيل وبريطانيا تسعى لتصفية القضية الفلسطينية

Lebanon 24
13-02-2024 | 13:43
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أشار قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، الى أن أميركا وإسرائيل وبريطانيا تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، فيما يبقى الإنجاز المهم منع مرور أي سفينة مرتبطة بإسرائيل هذا الأسبوع.

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وقال الحوثي في كلمته اليوم الثلاثاء: "الأميركي والبريطاني والإسرائيلي كانوا يحسبون سابقا حساب ما يحدث في هذه الأيام من مساندة شعبنا لفلسطين. البحار لها أهمية كبيرة لدى الأعداء ويحسبون لها ألف ألف حساب، كما أن المجرم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث سابقا عن مضيق باب المندب وخطورة أن يكون من يقود اليمن من يحمل التوجه التحرري مع الشعب الفلسطيني".

وأكد أنه "في هذه الأسابيع لم يحصل أي حالة مرور أو عبور لسفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وهذا انتصار حقيقي وإنجاز مهم جدا".

كما تحدث عن العملية في رفح، وقال: "العدو الإسرائيلي يريد أن يفعل في رفح ما فعله في شمال ووسط قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وتدمير شامل، والمسؤولية كبيرة على العالم الإسلامي تجاه الخطر الكبير على الشعب الفلسطيني في رفح".

ودعا عبد الملك الحوثي "الجميع للتحرك بشكل جاد لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل الخطوة الإجرامية التي يعلن عنها الإسرائيلي والأميركي الذي رغم أسلوبه المخادع هو شريك فعلي في كل جرائم العدو الإسرائيلي".

هذا وقال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، إن تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل من عملية في رفح، ليست صريحة، فيما يجب أن تؤخذ على أنها "ضوء أخضر" للعملية.

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