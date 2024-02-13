الحرب على غزة.. 30 بالمئة من المدارس قصفت بشكل مباشر

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن 30 بالمئة من مدارس غزة قصفت بشكل "مباشر".

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، نقل دوجاريك معلومات تلقاها من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأفاد دوجاريك أن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.

وذكر أن 162 مبنى مدرسيا تعرض لقصف "مباشر"، ما يمثل حوالي 30 بالمئة من إجمالي 563 مبنى مدرسيا في غزة، ولفت إلى أن 26 مدرسة دمرت تماما.

وقال: "تعرضت مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم للقصف المباشر".

وأضاف أنه "ما لا يقل عن 55 بالمئة من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".

( الأناضول)