إجتماع مهمّ بشأن هدنة غزة... ماذا كشف مسؤولون عنه؟

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قال مسؤولون، إنّ "إسرائيل وحماس تحرزان تقدما بشأن اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع استمرار المفاوضات وتهديد إسرائيل بتوسيع هجومها إلى رفح في الطرف الجنوبي من غزة، حيث لجأ حوالي 1.4 مليون فلسطيني".والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي دافيد برنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، من أجل بحث موقف التهدئة في قطاع غزة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الموساد ورئيس الشاباك ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي غادروا القاهرة بعد انتهاء المفاوضات بشأن صفقة الرهائن. (سكاي نيوز)