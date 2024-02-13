بلجيكا تحذر من اجتياح رفح

حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من أن الاجتياح الاسرائيلي المزمع لمدينة رفح بقطاع غزة "سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر".

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس" الثلاثاء، دعا دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وذكر أنه "يجب إطلاق سراح جميع الأسرى ووضع الخطط لما بعد ذلك".

وقال دي كرو إن "الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، وإلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء ومرة أخرى معظمهم من الأطفال والنساء".

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

( الأناضول)