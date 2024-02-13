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عربي-دولي

"البرلماني العربي" يدعو لتجميد عضوية إسرائيل في المحافل الدولية

Lebanon 24
13-02-2024 | 16:20
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دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، الثلاثاء، إلى "تجميد" عضوية إسرائيل في المحافل الدولية كافة بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي.

 

جاء ذلك في كلمة للمندلاوي خلال انطلاق اجتماع "لجنة جائزة التميز البرلماني العربي" والدورة الـ33 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد بالعاصمة بغداد.

 

ويشمل جدول أعمال الدورة الـ 33 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عدة بنود، منها تحديد مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي.

 

المندلاوي الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، قال إن "تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعديه على القيم الإنسانية والأخلاقية وقرارات الشرعية الدولية، وسلسلة الاعتداءات السافرة في اليمن وسوريا ولبنان أو في العراق، يمثل انتهاكا صارخا للسيادة".

 

وأوضح أن "ذلك هو بداية لتحقيق الغايات الصهيونية الخبيثة التي ترمي إلى إشعال فتيل الحرب في المنطقة، وهو ما حذر منه العراق منذ بداية العدوان".

 

ودعا المندلاوي "الاتحاد البرلماني الدولي إلى تجميد عضوية برلمان الكيان الصهيوني"، كما طالب بـ"سعي الحكومات العربية إلى عزل وتجميد عضوية ممثلي إسرائيل في المحافل الدولية كافة، وفضح ممارساتها الإجرامية".

( الأناضول)
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