وزير الدفاع الأوكراني يطلع قائد قوات الناتو في أوروبا على خطط كييف العسكرية

أعلن وزير دفاع أوكرانيا رستم عميروف أنه أجرى برفقة قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي مباحثات مع القائد العام لقوات حلف الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي، وأبلغه بالخطط لعام 2024.

وقال عميروف: "ناقشنا خططنا العسكرية لعام 2024، وأعرب القائد الأعلى للناتو عن الأولويات، ومن بينها تحسين هيكل القوات الأوكرانية، وتحسين جودة تدريب جيشنا، وتجديد الألوية الحالية وإنشاء ألوية جديدة، ضمان الاحتياجات المنتظمة للأسلحة والمعدات

رفض وزير الدفاع الأوكراني الكشف عن الخطة العسكرية الأوكرانية لعام 2024. وقال: "أوكرانيا وشركاؤها فقط يعرفون ما هي الخطة لعام 2024".

وأفادت صحيفة واشنطن بوست، في وقت سابق بأن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لا تركز على دعم أوكرانيا في محاولة استعادة الأراضي في عام 2024، بل مساعدتها في الدفاع وتعزيز الجيش والاقتصاد".

ووفقا للمقالة، "تختلف الخطة الجديدة بشكل تام عن خطط العام الماضي، عندما كانت الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها تدرب بسرعة القوات الأوكرانية وتوفر أحدث الأسلحة لكييف، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إبعاد القوات الروسية بسرعة".

( روسيا اليوم)