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عربي-دولي

بايدن يُهاحم ترامب: تصريحاته غبيّة

Lebanon 24
13-02-2024 | 16:37
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أدان الرئيس الأميركي جو بايدن تصريحات "غبية" و"مخزية" لدونالد ترامب قال فيها إنه سيُشجّع روسيا على مهاجمة أعضاء في التكتل اذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترامب "غبية ومخزية وخطيرة"، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما "لا يراه" الرئيس السابق. (العربية)
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