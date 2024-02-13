المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنقبض على السنوار حيا أو ميتا

عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في إيجاز خاص مقطع فيديو يظهر رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار داخل نفق في خان يونس.



وصرح هاغاري بأن الحصول على الفيديو هو نتيجة عملية المطاردة التي تقوم بها إسرائيل ولن تتوقف حتى تقبض عليه، وأضاف "سنقبض عليه حيا أو ميتا". (روسيا اليوم)

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