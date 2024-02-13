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عربي-دولي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنقبض على السنوار حيا أو ميتا

Lebanon 24
13-02-2024 | 16:55
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عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في إيجاز خاص مقطع فيديو يظهر رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار داخل نفق في خان يونس.

وصرح هاغاري بأن الحصول على الفيديو هو نتيجة عملية المطاردة التي تقوم بها إسرائيل ولن تتوقف حتى تقبض عليه، وأضاف "سنقبض عليه حيا أو ميتا". (روسيا اليوم)
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