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عربي-دولي
الخارجية الأميركية: نراجع تقارير تتّهم إسرائيل بإلحاق الضرر بالمدنيين
Lebanon 24
13-02-2024
|
18:01
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر يوم أمس الثلاثاء إن "الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أضراراً بالمدنيين في حربها في غزة معتمدة في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية".
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وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تصاعد ادعاءات تقول إن الأسلحة الأميركية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
وأضاف ميلر للصحفيين أن "العملية جارية بموجب دليل الاستجابة للأضرار المدنية الصادرة عن وزارة الخارجية لتقييم الحوادث في الصراع الحالي".
وتابع: "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة. بل يراد بها إجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي".
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