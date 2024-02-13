Advertisement

عربي-دولي

أوستن خرج من المستشفى.. والبنتاغون يكشف آخر تطورات حالته الصحية

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1164057-638434892337086554.png
Doc-P-1164057-638434892337086554.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ان الوزير لويد أوستن خرج من مستشفى عسكري أمس الثلاثاء وسيحضر اجتماعا عبر الإنترنت يتعلق بأوكرانيا اليوم الأربعاء في الوقت الذي يعاني فيه وزير الدفاع من تبعات جراحة لعلاج سرطان البروستاتا.
Advertisement

ودخل أوستن (70 عاما) المستشفى لمعالجة مشكلة في المثانة، وكانت تلك المرة الثانية هذا العام التي يدخل فيها المستشفى منذ الجراحة التي أُجريت له في ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا.

وتسبب أوستن في ضجة سياسية الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للبيت الأبيض عن خضوعه للعملية الجراحية وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في يناير بسبب مضاعفاتها. وحتى الرئيس جو بايدن لم يعلم بوجود أوستن في المستشفى إلا بعد أيام.

وبعد الإجابة على أسئلة من الصحافيين الأسبوع الماضي بشأن تعافيه، عاد أوستن إلى مركز "والتر ريد الطبي الوطني" يوم الأحد بعد مؤشرات على وجود مشكلة طارئة في المثانة ووُضع في العناية الفائقة.

وقال البنتاغون في بيان إن الأطباء سمحوا لأوستن بالخروج من المستشفى بعد ظهر أمس الثلاثاء وإنه "استأنف مهامه وواجباته كاملة". وأضاف أنه وفقا لنصيحة الأطباء، سيعمل أوستن من المنزل قبل أن يعود إلى البنتاغون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال أطباؤه في بيان إنهم يتوقعون تعافيه بصورة كاملة.

ومع دخوله الأخير للمستشفى، اضطر أوستن إلى إلغاء رحلة كانت مزمعة إلى مقر حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لإجراء محادثات دفاعية بالإضافة إلى استضافة اجتماع بالحضور الشخصي حول أوكرانيا اليوم الأربعاء. وعوضا عن ذلك، ستُنظم المحادثات بشأن أوكرانيا بشكل افتراضي. (العربية)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:43 | 2024-02-14
01:15 | 2024-02-14
01:02 | 2024-02-14
01:00 | 2024-02-14
01:00 | 2024-02-14
00:54 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24