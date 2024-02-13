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زلزال عنيف يضرب تشيلي.. هذه قوته

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:34
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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر منطقة أتاكاما في وسط تشيلي، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط (EMSC).

ووقع الزلزال على بعد 123 كيلومترا (76 ميلا) شمال غرب لا سيرينا، تشيلي، وعلى عمق يقدر بـ30 كلم.
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