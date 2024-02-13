"قريبون منه".. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للسنوار وعائلته في نفق بخان يونس

نشر جيش العدو الإسرائيلي، مقطع فيديو قال إنه يظهر زعيم حركة حماس بغزة يحيى السنوار وهو في أنفاق خان يونس، بعد أيام من بدء هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.





وقال الجيش الإسرائيلي: "نحصل على الكثير من المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس.. والفيديو الذي تم بثه للسنوار في النفق بخان يونس يؤكد أننا قريبون منه".

وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري للعربية، إن الحرب في غزة لن تتوقف، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات في القاهرة إلى التوصل إلى صفقة.