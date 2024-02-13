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عربي-دولي

"قريبون منه".. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للسنوار وعائلته في نفق بخان يونس

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:42
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نشر جيش العدو الإسرائيلي، مقطع فيديو قال إنه يظهر زعيم حركة حماس بغزة يحيى السنوار وهو في أنفاق خان يونس، بعد أيام من بدء هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.


وقال الجيش الإسرائيلي: "نحصل على الكثير من المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس.. والفيديو الذي تم بثه للسنوار في النفق بخان يونس يؤكد أننا قريبون منه".
 
وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري للعربية، إن الحرب في غزة لن تتوقف، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات في القاهرة إلى التوصل إلى صفقة.
 
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قناة الـ 13 الإسرائيلية، قالت إن جيش العدو حصل على فيديو للسنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس، قبل أن يغادرها بعدما علم أن مكانه قد انكشف، وقد بدا في الفيديو وهو يسير ويوجه القتال ويقود القوات من ذلك النفق.

وأضافت القناة أن السنوار غادر النفق بعد أن أدرك أن مكان تواجده بات مهددا، وسط ملاحقة مستمرة من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن زعيم حماس في غزة لم يتعرض للإصابة خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خان يونس، بحسب ما كشف عنه الفيديو.

وذكرت القناة 13 أن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي أثناء فحص نفق استراتيجي، حيث تم العثور على كاميرا أمنية بها تسجيل للسنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، وهي في حالة صحية جيدة. (العربية)
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