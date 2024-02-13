Advertisement

عربي-دولي

موقع أميركي يكشف سبب عدم تحقيق انفراجة في محادثات الرهائن

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1164063-638434898461714669.JPG
Doc-P-1164063-638434898461714669.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مراسل موقع "أكسيوس"، بأن المحادثات في القاهرة، بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر حول الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، انتهت دون انفراجة.

لكن المراسل أكد أنه تم إحراز تقدم في فهم الثغرات، التي يجب سدها من أجل الدخول في مفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق، حسب ما أشار له مصدر إسرائيلي.
Advertisement

وذكرت مصادر إسرائيلية وأميركية أن الفجوة الرئيسية التي تمنع الانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية هي ولا تزال العدد الكبير من الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم لكل رهينة إسرائيلية، وخاصة الجنود الإناث والذكور.

وقال المصدر الإسرائيلي لموقع أكسيوس: "لقد كان اجتماعا جيدا، وجميع الأطراف التي شاركت تبذل جهدا كبيرا لمحاولة تحقيق انفراجة. كانت هناك مناقشة متعمقة لمختلف الثغرات المتبقية، بما في ذلك قضية السجناء".

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "غادرت جميع الأطراف الاجتماع بمهمات جديدة، وبعد ذلك سيكون من الممكن معرفة ما إذا كانت شروط المفاوضات الفعالة قد استوفيت".

وقال المصدر الإسرائيلي إن الوسطاء المصريين والقطريين سيجرون محادثات مع حماس في الأيام المقبلة من أجل فهم ما إذا كانت مطالبها بشأن الأسرى تفتح فقط مواقع ستكون المجموعة مستعدة لتليينها من أجل الدخول في مفاوضات جادة.

وأوضح: "بدون انخفاض كبير في عدد الأسرى الذين تطلبهم حماس، لن يكون هناك أي تقدم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:43 | 2024-02-14
01:15 | 2024-02-14
01:02 | 2024-02-14
01:00 | 2024-02-14
01:00 | 2024-02-14
00:54 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24