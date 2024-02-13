منظمات إنسانية عن هجوم اسرائيل على رفح: يجب ألا يسمح العالم بذلك

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أعربت منظمات إنسانية دولية عن قلقها بعد حديث كبار المسؤولين الإسرائيليين عن خطط البلاد للقيام بعملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوبي غزة، حيث نزح أكثر من نصف سكان القطاع هربا من القتال العنيف.وحذر مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، في بيان، الثلاثاء، من أن "أكثر من نصف سكان غزة - أكثر من مليون شخص - محشورون في رفح، ويحدقون في الموت، بالكاد يجدون طعاما، ولا يتلقون عمليا أي عناية طبية، ولا مكان ينامون فيه، ولا مكان آمنا على الاطلاق"، لافتا إلى أن "الهجوم لا يقاس على صعيد الكثافة والوحشية والحجم".وأضاف "أقول منذ أسابيع إن ردنا الإنساني في حال يرثى لها. أدق جرس الإنذار مجددا: العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة. ويمكن أن تؤدي أيضا بالعمليات الإنسانية الهشة أصلا إلى حافة الموت".وتابع غريفيث: "ليس لدينا ضمانات مرتبطة بالأمن ولا إمدادات ولا طاقم ضروريا للاستمرار في هذه العمليات".وفيما حذر المجتمع الدولي من التداعيات الخطيرة لأي اجتياح بري لرفح"، قال غريفيث "لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه النداءات"، مشددا على أن "التاريخ لا يسامح وينبغي لهذه الحرب أن تتوقف".ويقول مسؤولو الإغاثة والحكومات الأجنبية، إنه لا يوجد مكان يذهبون إليه. وقالت مصر إنها لن تسمح بنزوح جماعي للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها.واعتبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: "لا يوجد مكان آمن في غزة ولا توجد وسيلة تمكن الناس من المغادرة"، مضيفة أن ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني يحتمون في المنطقة.ووصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتمال حدوث توغل عسكري إسرائيلي كامل في رفح بأنه "مرعب".وقال المكتب على منصات التواصل الاجتماعي: "عدد كبير للغاية من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، قد يقتلون أو يصابون" في هذا الهجوم "يجب على العالم ألا يسمح بحدوث ذلك".والإثنين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير رهينتَين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية كانا محتجزين في قطاع غزة، خلال عملية ليلية في المدينة.