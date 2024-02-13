في خان يونس.. الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر ويطلب إخلاءه

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيليين، الذين يحاصرون مباني المستشفى.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة،: "الوضع يزيد سوءاً وكارثية في مجمع ناصر الطبي"، لافتاً إلى أن قوات الجيش هدمت السور الشمالي للمجمع.وأشار إلى أن الحيش الإسرائيلي أبلغ إدارة مجمع ناصر الطبي باخلاء النازحين، والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية.وأوضح أنه تم استهداف مدارس محيطة بمجمع ناصر الطبي، واشتعال النار فيها وانتقال النيران إلى مخزن الأجهزة الطبية واحتراقه بالكامل، وكذلك مخزن المهمات الطبية واحتراقه بنسبة 80%.وقال: "لازالت مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ بمجمع ناصر الطبي، وتعيق عمل الطواقم الصحية".ولفت إلى أن ازدياد تكدس النفايات في أقسام مجمع ناصر الطبي ينذر بكارثة صحية من انتشار للأوبئة، وكذلك تلوث جروح المرضى.وتابع "لا تستطيع إدارة مجمع ناصر الطبي نقل الشهداء والموتى من المرضى إلى ثلاجة الموتى بسبب الخطر الشديد"، مطالباً المؤسسات الأممية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي، ومنع الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرض لها الطواقم والجرحى والنازحون.