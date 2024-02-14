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عربي-دولي

تطور قضائي بملف "وثائق بايدن السرية".. هذا ما سيحصل قريباً

Lebanon 24
14-02-2024 | 01:00
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نقلت شبكة CBS عن مصادر أن وزارة العدل الأميركية وقادة مجلس النواب الأميركي يناقشون موعدا محتملا لشهادة المدعي الخاص روبرت هيور المكلف بالتحقيق في تخزين الرئيس بايدن لوثائق سرية.

وأفادت الشبكة بأن التحقيق يتعلق بتخزين بايدن لتلك الوثائق السرية بصورة غير لائقة، مع العلم أنه في وقت سابق، أكمل هيور التحقيق في تخزين بايدن غير السليم للوثائق السرية.
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وأشار في تقريره إلى أنه لا يستحق رفع قضية جنائية ضد الرئيس الأميركي، لأنه قد يظهر في المحكمة أمام هيئة المحلفين باعتباره مجرد "رجل مسن لطيف ويعاني من مشاكل في الذاكرة".

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن المسؤولين يدرسون نهاية شباط وبداية آذار كإطار زمني محتمل للحدث في إطار اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وفي حال أدلى المدعي هيور بشهادته، فسيكون ذلك أول بيان علني له حول التحقيق.

وأصدر الرئيس بايدن فجر يوم الجمعة الماضي بيانا علق من خلاله على نتيجة التحقيقات في قضية حيازة وثائق سرية بمنزله في فرجينيا وديلاوير.

وقال في البيان: "لقد سررت بتوصلوهم إلى النتيجة التي اعتقدت أنهم سيتوصلون إليها طوال الوقت وأنه لن يتم توجيه أي اتهامات في هذه القضية وأن الأمر قد تم إغلاقه الآن".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتقدت حملة الرئيس الأميركي السابق ومرشح انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب، قرار المدعي الخاص عدم رفع قضية ضد الرئيس الحالي جو بايدن فيما يتعلق بالوثائق السرية.
المصدر: روسيا اليوم
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