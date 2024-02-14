Advertisement

عربي-دولي

تهديدات سيبرانية تهدد أمن البلاد.. هذا ما تسعى إليه فرنسا

Lebanon 24
14-02-2024 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1164090-638434946770800464.png
Doc-P-1164090-638434946770800464.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح الحفاظ على أمن المعلومات ضرورة ملحة للتصدي لأي تهديدات متعلقة بالأمن السيبراني الذي قد يهدد أمن البلاد، وهذا ما تسعى إليه فرنسا بشكل خاص.

إذ تهدف القوات المسلحة الفرنسية الى زيادة العاملين في هذا الحقل لنحو 1000 موظف جديد في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات القادمة. يأتي هذا الاهتمام الفرنسي المتزايد نتيجة للتطورات التكنولوجية والسياق الدولي، وبات امراً ضرورياً بالنسبة للقوات الفرنسية أكثر من أي وقت مضى.
Advertisement

الجنرال أيمريك بونيميسون، قائد الدفاع السيبراني الفرنسي، أكد أن هناك 4000 شخص يعملون حاليًا في قيادة الأمن السيبراني، وخطط لتوظيف 1000 شخص إضافي حتى عام 2030، وقد أوضح أيضًا أن هناك فرصًا متنوعة للانضمام إلى هذا القطاع، بدءًا من الضباط والضباط الصغار وحتى المدنيين بمختلف الأوضاع التعاقدية.

تتنوع المهام بين الحماية ومكافحة الهجمات السيبرانية والتجسس الالكتروني ومكافحة الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتوضح هذه التنوعات في المهام تنوع الاحتياج الى مهنيين متخصصين، مثل التقنيين والمحللين والخبراء، وحتى الأطباء النفسيين واللغويين وخبراء التسويق الرقمي.

الهدف كما قال الجنرال بونيميسون :"هو البحث عن معلومات استخباراتية أو إعاقة أنظمة خصومنا للسماح لجيشنا بالتصرف في أفضل الظروف. الصراع في عالم المعلومات، خاصة على الشبكات الاجتماعية له اهمية كبيرة في مواجهة المناورات الأجنبية عبر الرسائل أو السرد المضاد كما كان الحال مع روسيا في أفريقيا مؤخرا ".

وفي ظل المخاوف من الهجمات السيبرانية التي تستهدف عادةً المعلومات الحساسة للدولة يمثل تنفيذ تدابير الأمن السيبراني تحديًا كبيرًا اليوم نظرًا لوجود وسائل أكثر ابتكارًا يستخدمها المهاجمون وهو مايجعل تحدي حرب المعلومات يحتل أهمية كبيرة على خطوط الدفاع الأولى. (العربية)


عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:43 | 2024-02-14
01:15 | 2024-02-14
01:00 | 2024-02-14
01:00 | 2024-02-14
00:54 | 2024-02-14
00:54 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24