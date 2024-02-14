حزب العمال البريطاني يعلق ترشح متنافس جديد في الانتخابات.. والسبب؟

أوقف حزب العمال البريطاني، الثلاثاء ترشيح غراهام جونز في الانتخابات العامة المقبلة، بعد نشر تسجيل يدلي فيه بتصريحات اعتبرها "مهينة لإسرائيل".



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وأوقف ترشيح جونز الذي اختير للتنافس على مقعد في شمال إنكلترا لحين الانتهاء من التحقيقات.



في وقت سابق، نشر موقع جيدو فوكس تسجيلاً صوتياً لجونز، قيل إنه مستقى من نفس اجتماع الحزب المحلي في تشرين الأول 2023 الذي تحدث فيه علي.



وقد أشار جونز في التسجيل إلى "إسرائيل اللعينة"، وقال إن البريطانيين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي يجب إيداعهم السجن. ويأتي التعليق بعد يوم من سحب الحزب المعارض دعمه لمرشح آخر، هو أزهر علي، بعد نشر تصريحات تبنى فيها نظريات المؤامرة إزاء إسرائيل.وأوقف ترشيح جونز الذي اختير للتنافس على مقعد في شمال إنكلترا لحين الانتهاء من التحقيقات.في وقت سابق، نشر موقع جيدو فوكس تسجيلاً صوتياً لجونز، قيل إنه مستقى من نفس اجتماع الحزب المحلي في تشرين الأول 2023 الذي تحدث فيه علي.وقد أشار جونز في التسجيل إلى "إسرائيل اللعينة"، وقال إن البريطانيين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي يجب إيداعهم السجن.

وتشير استطلاعات رأي، إلى أنه من المرجح أن يشكل حزب العمال الحكومة البريطانية المقبلة، بعد الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري.



وفي عهد زعيمه السابق جيرمي كوربين، واجه حزب العمال اتهامات بأن البعض داخل صفوفه يمارسون التمييز ضد اليهود والتضييق عليهم. (عربي بوست)