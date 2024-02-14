بعدما فقده منذ 7 تشرين الأول.. نتنياهو يكتسب المزيد من الدعم

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكتسب ببطء المزيد من الدعم الذي فقده منذ 7 تشرين الأول بينما بدأ الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس، يفقد الزخم.وأظهر استطلاع القناة 14 الإسرائيلية، الذي أجرته مؤسسة Direct Polls، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فسيحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 28 مقعدا، وسيحصل الاتحاد الوطني بزعامة غانتس على 26 مقعدا.ووفقا لهذا الاستطلاع، سيحصل ائتلاف نتنياهو على 59 مقعدا، أي أقل بمقعدين فقط من العدد الحالي البالغ 61 مقعدا، مبينا أن نتنياهو هو المرشح المفضل لرئاسة الوزراء في منافسة مع غانتس، حيث يدعم 47% من إجمالي العينة نتنياهو مقابل 34% لغانتس.وفي منافسة مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، يحصل نتنياهو على 49%، ولابيد على 28%.أما في استطلاع صحيفة "معاريف" فإن حزب الوحدة الوطنية، الذي شهد تراجعا بفترتين، حصل على 36 مقعدا فقط وفقا للاستطلاع، مما يمثل انخفاضا إجماليا بأربعة مقاعد خلال الأسبوعين الماضيين. كما واجه "الليكود" تراجعا، حيث خسر مقعدا واحدا وتراجع إلى 17 مقعدا.وذكر أن التغييرات في تصور مدى ملاءمة رئيس الوزراء كانت ضئيلة. وحصل غانتس على دعم بنسبة 48% (مقارنة بـ 49% في الاستطلاع السابق)، بينما احتفظ نتنياهو بـ 32%.