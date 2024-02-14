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عربي-دولي

سيارة تقتحم مستشفى طوارئ في تكساس.. إصابات عدة وضحية واحدة

Lebanon 24
14-02-2024 | 01:43
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أصيب 10 أشخاص على الأقل وتوفي شخص واحد في حادث اقتحام سيارة لمستشفى طوارئ في ولاية تكساس الأميركية، بحسب ما أفادت به بعض وسائل الإعلام الأميركية.

وذكرت "فوكس نيوز"، أن الحادثة وقعت في مدينة أوستن حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وأشارت إلى أن هناك أطفالا بين المصابين.
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وفي أحدث بيان للشرطة قالت إن سائق السيارة اقتحم مبنى العيادات في المستشفى عن غير قصد، نافية وجود أي تهديد للناس. 

وقالت الشرطة إن "السبب الدقيق للحادث غير معروف".

وذكرت حسابات على موقع "إكس" وصول العديد من موظفي وكالات إنفاذ القانون وموظفي الطوارئ إلى مكان الحادث في أوستن، بعد أن دخلت سيارة إلى داخل غرفة الطوارئ في مركز "سانت ديفيد الطبي" شمال أوستن.


المصدر: روسيا اليوم
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