18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سيارة تقتحم مستشفى طوارئ في تكساس.. إصابات عدة وضحية واحدة
Lebanon 24
14-02-2024
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب 10 أشخاص على الأقل وتوفي شخص واحد في حادث اقتحام سيارة لمستشفى طوارئ في ولاية تكساس الأميركية، بحسب ما أفادت به بعض وسائل الإعلام الأميركية.
وذكرت "فوكس نيوز"، أن الحادثة وقعت في مدينة أوستن حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وأشارت إلى أن هناك أطفالا بين المصابين.
Advertisement
وفي أحدث بيان للشرطة قالت إن سائق السيارة اقتحم مبنى العيادات في المستشفى عن غير قصد، نافية وجود أي تهديد للناس.
وقالت الشرطة إن "السبب الدقيق للحادث غير معروف".
وذكرت حسابات على موقع "إكس" وصول العديد من موظفي وكالات إنفاذ القانون وموظفي الطوارئ إلى مكان الحادث في أوستن، بعد أن دخلت سيارة إلى داخل غرفة الطوارئ في مركز "سانت ديفيد الطبي" شمال أوستن.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
Lebanon 24
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
14:53 | 2024-02-13
13/02/2024 02:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
12:00 | 2024-02-13
13/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
07:44 | 2024-02-13
13/02/2024 07:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
13:00 | 2024-02-13
13/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع.. مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات
Lebanon 24
حادث مروع.. مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات
15:55 | 2024-02-13
13/02/2024 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:07 | 2024-02-14
وفاة فنانة بارزة... وهبت أحد الرؤساء ثروة بأكثر من ملياريّ دولار
05:07 | 2024-02-14
بعد اتهام بانتهاك العقوبات لمصلحة إيران.. تحقيقات بنك إسبانيّ تكشف الحقيقة
05:02 | 2024-02-14
بالأرقام.. إليكم إجمالي الغارات الأميركية البريطانية التي طالت اليمن
04:56 | 2024-02-14
أورثت بوتين لوحات فنية بملياري دولار.. هذه قصة نينا موليفا
04:33 | 2024-02-14
نتنياهو يرفض خطة استخباراتية هدفها "إنقاذ الرهائن"
04:30 | 2024-02-14
منع موظفيه عنه لأشهر.. بايدن يعرّض نفسه للخطر!
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
14/02/2024 12:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
14/02/2024 12:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
14/02/2024 12:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24