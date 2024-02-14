بعد تزايد حالات الاغتصاب.. هذا ما يفعله النساء في السودان

مع تواصل الحرب في السودان وتزايد حالات العنف الجنسي ضد النساء، تخضع السيدات في بورتسودان للتدريب على حمل السلاح، ليصبحن بذلك قادرات على استخدام البنادق والدفاع عن أنفسهم.

ويقوم الجيش السوداني بتعليمهن وتدريبِهن على استخدامِ البنادق من نوع ِ AK47 الهجومية في معسكرات تدريب تابعة لهم.

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هذه الفكرة، جاءت بناءً على دعوةٍ من القائدِ العامِ للجيش عبد الفتاح البرهان للاستنفارِ والتصدي لقواتِ الدعمِ السريع، والتي تتهمُها بارتكابِ انتهاكاتٍ واسعةٍ لحقوقِ الإنسان.



وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن "دوافع النساء من الالتحاق بالتدريبات القتالية مختلفة، فبعضهن أتين من منطلق الولاء لأبنائهم وآبائهم المجندين الذين ينتشرون في كافة أنحاء البلاد وسط استمرار الحرب، وبعضهن أتى في إطار الدفاع عن النفس".



ونقلت الشبكة عن متدربة في أحد المعسكرات بمدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، قولها "حجم الاغتصاب لا يمكن تصوره. لقد التقينا بفتيات في هذه المعسكرات تعرضن للاغتصاب". وأضافت: "لدي 3 فتيات وأنا هنا للدفاع عنهن وعن نفسي".



وأسفرت الحرب التي اندلعت في منتصف نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفق خبراء الأمم المتحدة.



وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل "حكومية"، في تقرير لها في أيلول الماضي، إن عدد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بلغت 136 حالة.



واتهمت الوحدة عناصر من الدعم السريع والجيش السوداني بالتورط في تلك الحالات، وذكرت أن "معظم التعديات وحالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع وقعت من قوات الدعم السريع". (الحدث)