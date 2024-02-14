ذكرت صحيفة لـ"The Guardian" البريطانية أنه "وعلى الرغم من الضغوط القادمة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لا توجد دلائل تذكر على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستغير خطتها لتدمير حماس، مهما كانت تكلفة الموت والدمار في غزة. ويكمن الخطر المباشر في مدينة رفح، حيث تشن إسرائيل غارات جوية مكثفة وتخطط لهجوم بري كامل. وتضم رفح والمناطق المحيطة بها حوالي 1.5 مليون شخص، يعيش الكثير منهم في خيام، في حين أن الغذاء والمياه النظيفة نادران والدعم الطبي ضئيل. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من وقوع هجوم بري، ووصفه بأنه "مرعب، بالنظر إلى احتمال مقتل وإصابة عدد كبير للغاية من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء أيضًا".

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وبحسب الصحيفة، "من الممكن تجنب المزيد من الرعب في رفح إذا تدخلت الولايات المتحدة. وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي، ولا يمكنها مواصلة الحرب لفترة طويلة بدون هذا الدعم. وهذا يثير سؤالين أساسيين: لماذا تصر إسرائيل على الاستمرار في العملية العسكرية التي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر مروعة في صفوف المدنيين؟ ولماذا لا يمنع بايدن حدوث الأمر؟ السؤال الأول هو أسهل إلى حد ما للإجابة عليه. لقد هز هجوم حماس في 7 تشرين الأول المجتمع الإسرائيلي حتى النخاع، كما كان المقصود منه أن يحدث. بعد الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005، اعتقدت إسرائيل حقاً أنها تسيطر بشكل كامل على أمنها، ولكن في 7 تشرين الأول، أخطأت قوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة ووكالات الاستخبارات كلها بشكل فادح".

وتابعت الصحيفة، "كانت قيادة حماس شبه العسكرية قد خططت للهجوم على مدى عدة أشهر وتوقعت رد فعل إسرائيلي واسع النطاق. وهذا ما حصلت عليه، مما أدى إلى الإضرار بالمحاولات الإسرائيلية للعمل مع الأنظمة الخليجية ودعم هائل للقضية الفلسطينية في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. ومن ناحية أخرى، تتمتع إسرائيل بالحكومة الأكثر تشدداً منذ 75 عاماً، حيث يعتمد ائتلافها غير المستقر على ثلاثة أحزاب أصولية. ولكن إذا ظلت حماس نشطة، فمن المرجح أن تسحب أحزاب اليمين المتطرف دعمها، ولن يتمكن نتنياهو من البقاء. إن رغبة رئيس الوزراء في الاستمرار في منصبه كافية لضمان استمرار الهجوم الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة، "للجيش الإسرائيلي أيضاً مصلحة في مواصلة هذه الحرب. لقد أدت إخفاقاته العسكرية إلى تراجع مكانته في كل أنحاء الشرق الأوسط، وتعلم قيادته أن أفضل طريقة لاستعادتها هي تحقيق نوع ما من النصر. المشكلة بالنسبة لقادة الجيش الإسرائيلي ونتنياهو هي أن الحرب ما زالت غير مخطط لها. قد يكون عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي لا يزال في حدود المئات، لكن أكثر من ألف جندي أصيبوا بجروح خطيرة، والعديد منهم مصابون بجروح غيرت حياتهم".

وتابعت الصحيفة، "حتى الآن، تقوم حماس بإعادة تشكيل وحدات شبه عسكرية في شمال غزة، والتي ادعى الجيش الإسرائيلي منذ أشهر أنه يسيطر عليها. وقصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، مواقع عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون، فيما أطلقت حركة المجاهدين الفلسطينيين صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوب شرق المدينة. قد تكون هذه الهجمات أصغر بكثير مما كانت عليه في بداية الحرب، لكنها تظهر أن حماس أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعا. وحتى الآن، لم يقم الجيش الإسرائيلي بعد برسم خرائط لمعظم شبكة أنفاق حماس، ولم يتمكن من تحرير أكثر من ثلاثة من الرهائن المتبقين الذين يزيد عددهم عن 100".

وبحسب الصحيفة، "ولكن ماذا عن السؤال الآخر: موقف إدارة بايدن؟ وربما تكون هناك رسائل قوية بشكل متزايد موجهة إلى نتنياهو للحد من الخسائر الفلسطينية، لكن دون جدوى. يبدو الأمر كما لو أن الإسرائيليين يعرفون أن بإمكانهم تجاهل بايدن دون عواقب. ومن المؤكد أن اللوبي الإسرائيلي قوي جداً في واشنطن، كما أن علاقات البنتاغون مع إسرائيل عميقة، وقد تم تعزيزها بشكل كبير عندما تم طلب المشورة الإسرائيلية عندما سارت حرب العراق بشكل خاطئ في عام 2003، وحتى الآن تتمركز القوات الأميركية بشكل دائم في إسرائيل. وتعتبر مجموعة الضغط الإسرائيلية الرئيسية، لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، فعالة للغاية، لكن هناك أيضًا منظمات يهودية أميركية، مثل مجموعة جي ستريت في واشنطن، غير راضية تمامًا عن اتجاه الحرب. وما يبقى مفقودًا من فهم موقف بايدن هو الفائدة التي تجنيها إسرائيل من دعم الصهاينة المسيحيين في الولايات المتحدة".

وتابعت الصحيفة، "يقول وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن إسرائيل "يجب أن تتوقف وتفكر بجدية" قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات في رفح، وألمح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد النظر في المساعدة العسكرية لإسرائيل. ولكن سوف تكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، وبسرعة، إذا كنا نريد منع وقوع كارثة أعظم".