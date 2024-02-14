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عربي-دولي

قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2024 | 03:58
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في تطور ميداني جديد، أكد الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة شبه جزيرة القرم.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت تسع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقتي بلغورود وفورونيغ الروسيتين وكذلك فوق البحر الأسود.
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وأضافت أن طائرتين مسيرتين أسقطتا فوق منطقة بلغورود وواحدة فوق منطقة فورونيغ. وتقع المنطقتان في جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا. بينما جرى تدمير ست طائرات مسيرة فوق البحر الأسود.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بلغورود على وسائل التواصل الاجتماعي إن امرأة نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح نتيجة الهجوم.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022 غالبا ما تتعرض الأراضي الروسية لضربات وهجمات تشن بواسطة مسيّرات وتنسب إلى أوكرانيا.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الضربات على أراضي كل منهما. ويقول الجانبان إن هجماتهما الجوية، التي غالباً ما تكون بعيداً عن خط المواجهة، تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل.

على جبهة أخرى، أفاد فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك اليوم الأربعاء إن روسيا شنت عدة هجمات صاروخية على بلدة سيليدوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا ما أدى إلى إلحاق أضرار بمستشفى وتدمير عشرات الشقق السكنية وإصابة عدة أشخاص.

وذكر فيلاشكين على تطبيق تلغرام "تفيد التقارير بوجود ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، تحت أنقاض (من المستشفى)"، مضيفا أنه تم إجلاء 100 مريض إلى مستشفيات في بلدات مجاورة.

وتابع قائلاً إن الهجوم الذي وقع الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء ألحق أضرارا بجناح في المستشفى. (العربية)

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