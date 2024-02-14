بحضور عائلته.. علييف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأذربيجان لـ7 سنوات

أدى رئيس أذربيجان المنتخب إلهام علييف اليمين الدستورية لولاية خامسة واعدا عند ممارسته صلاحياته كرئيس الالتزام بالدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.



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وأعلن في قسمه الدستوري وهو يضع يده على كتاب القرآن أنه "سيظل مخلصا للقيم والتقاليد الروحية الوطنية للشعب الأذربيجاني، التي صاغها الشعب الأذربيجاني على مر القرون". وكان علييف البالغ من العمر 62 عاما قد فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في البلاد يوم 7 شباط، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات.وأعلن في قسمه الدستوري وهو يضع يده على كتاب القرآن أنه "سيظل مخلصا للقيم والتقاليد الروحية الوطنية للشعب الأذربيجاني، التي صاغها الشعب الأذربيجاني على مر القرون".

وصوت لعلييف 92.12% من الناخبين. وسيتولى علييف بذلك قيادة البلاد على مدى السنوات السبع المقبلة.

هذا ويتم تنصيب رئيس الدولة في مبنى مجلس "ملي" (البرلمان) في أذربيجان. ويحضره أعضاء البرلمان والوزراء وأفراد أسرة الرئيس المنتخب.

وبحسب البروتوكولات السائدة، لا تجري دعوات رسمية للضيوف الأجانب لحضور حفل تنصيب رئيس أذربيجان.

بدوره، قال رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية فرهاد عبد اللاييف إن المحكمة وافقت في اجتماعها يوم 13 شباط على بروتوكول لجنة الانتخابات المركزية بشأن نتائج الانتخابات وأعلنت إلهام علييف رئيسا منتخبا للبلاد. (RT)