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عربي-دولي

"لديك دم على يديك".. شاهدوا كيف ردّ عمدة نيويورك على صرخة محتج!

Lebanon 24
14-02-2024 | 04:18
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واجه متظاهرون مؤيدون لفلسطين، عمدة مدينة نيويورك الأميركية أريك آدامز، متهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعند خروجه من السيارة، توجه أحد المتظاهرين إلى آدامز قائلا: "لديك دم على يديك أريك آدامز.. أنت متواطئ في الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين. كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يقتلوا ستتطلب منك الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟".
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لكن العمدة اكتفى بالرد بـ4 كلما هي: "أعيدوا الرهائن إلى الوطن". ومع مغادرة آدامز، واصلت المجموعة الهتاف: "إيريك آدامز، لا يمكنك الاختباء، أنت تدعم الإبادة الجماعية".

ووفقاً لموقع الفنون والثقافة Hyperallergic، نظم المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تظاهرة يوم السبت الماضي، داخل متحف الفن الحديث في نيويورك (MoMA)، مما أجبر المتحف على إغلاق أبوابه قبل عدة ساعات، في حوالي الساعة 4 مساء.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هتف المئات من الأشخاص "فلسطين حرة حرة"، وهم يقفون تحت لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، و"تحيا غزة"، و"من النهر إلى البحر". (روسيا اليوم)
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