هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب محافظة اللاذقية في سوريا

شهدت محافظة اللاذقية في سوريا، الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وصل تأثيرها إلى الأراضي التركية بشكل ملحووظ حسبما أعلنت منظمة أفاد التركية.

وحدث الزلزال في تمام الساعة 11:56 بالتوقيت المحلي، كان مركزه يقع على بعد حوالي 15.38 كيلومتر من مدينة يايلاداغي التابعة لولاية هاتاي التركية، مما يشير إلى أن تأثيراته قد شعر بها السكان في المناطق المحيطة.

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تفاصيل الزلزال تشير إلى أن موقع الحدث كان عند خطوط العرض 35.73417 شمالاً وخطوط الطول 36.06444 شرقاً، مع عمق محدد عند 13.9 كيلومتر تحت سطح الأرض، مما يؤكد على طبيعته الضحلة نسبياً والتي قد تزيد من احتمالية الشعور بالهزة في المناطق المجاورة.





حتى الآن، لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية كبيرة أو إصابات بين السكان. في حين قالت وسائل الإعلام التركية إن السلطات المحلية والفرق الإغاثية في المنطقة تقوم بتقييم الوضع ومراقبة أي تطورات محتملة عن كثب. (تلفزيون سوريا)