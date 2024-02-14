هل تحشد دولة عربيّة جيشها ضدّ إسرائيل؟

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تحدث مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية اللواء طيار هشام الحلبي، عن انتشار صور وفيديوهات لحشود قوات مصرية قرب الحدود.وقال الحلبي إن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مشكوك في صحتها تماما، مشددا على أن مصر تحترم معاهدة السلام وكل معاهداتها الدولية، ومن ضمن ذلك احترام وتنفيذ الترتيبات الأمنية الموجودة في سيناء.وتابع: "عندما تريد زيادة في عدد القوات العسكرية تقوم بتنسيق مع إسرائيل، وبتوافق وتشاور بين الطرفين طبقا لبنود معاهدة السلام، وبالتالي هذا الموضوع يجب أن يكون أيضا ملزما لإسرائيل سواء للترتيبات الأمنية، ومنع التهديد المباشر وغير المباشر للطرف الأخر".وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تساءلت عن هدف نقل أسلحة متطورة للجيش المصري إلى الحدود مع إسرائيل بعد انتشار مقاطع فيديو كثيرة خلال الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي. (روسيا اليوم)