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عربي-دولي

محتجون يلقون الروث أمام مصرف!

Lebanon 24
14-02-2024 | 06:06
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ألقى المزارعون، الذين يعتبرون أن تدابير الدعم التي أعلنتها الحكومة سابقًا غير كافية، الروث أمام فرع البنك في آجن في فرنسا.
 
وأفادت "قناة BFMTV" التلفزيونية أنه "تم إلقاء الروث من مقطورة أمام فرع البنك في آجن، ووعد المزارعون باتخاذ مزيد من الخطوات على المستوى المحلي في الأيام المقبلة". (سبوتنيك)
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